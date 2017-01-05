Гнучкі пристрої Samsung можна буде відкрити за відбитком пальця

Смартфон можна буде відкрити тільки після успішної авторизації.

Гнучкі пристрої Samsung будуть захищені за допомогою біометричних датчиків

Компанія Samsung подала патентний документ, який описує захист гнучких пристроїв за допомогою біометричних датчиків.

Для того, щоб відкрити смартфон або планшет, користувач повинен підтвердити свою особу за допомогою відбитка пальця або ж райдужної оболонки ока. Тільки після успішної авторизації пристрій можна буде відкрити.

Крім того, передбачається, що Samsung тестує і інші способи підтвердження особи, в тому числі по голосу, обличчю, шкірному рельєфу долонь, розташуванню вен сітківки ока, моделі руху, в тому числі стилю ходьби, а також ЕКГ.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.