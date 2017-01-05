Топ Новини
<
>

Гнучкі пристрої Samsung можна буде відкрити за відбитком пальця

5 січня в 09:57

Смартфон можна буде відкрити тільки після успішної авторизації.

Samsung
Гнучкі пристрої Samsung будуть захищені за допомогою біометричних датчиків
Компанія Samsung подала патентний документ, який описує захист гнучких пристроїв за допомогою біометричних датчиків.

Для того, щоб відкрити смартфон або планшет, користувач повинен підтвердити свою особу за допомогою відбитка пальця або ж райдужної оболонки ока. Тільки після успішної авторизації пристрій можна буде відкрити.

Крім того, передбачається, що Samsung тестує і інші способи підтвердження особи, в тому числі по голосу, обличчю, шкірному рельєфу долонь, розташуванню вен сітківки ока, моделі руху, в тому числі стилю ходьби, а також ЕКГ.

Читайте також: Samsung розробила додаток для боротьби зі страхами за допомогою віртуальної реальності

33

Раніше повідомлялося, що компанія  припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху.  Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що  користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

За матеріалами: 4pda.ru
Читайте також
Теги смартфон пристрій Samsung
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.69
EUR 27.86
Останні новини