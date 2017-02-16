Геологи заявили про можливість катастрофічних землетрусів у США

Причиною землетрусів може стати активність розлому Вентура.

Розлом Вентура може стати причиною потужних землетрусів у Каліфорнії

Вчені заявили про те, що розлом Вентура, який розташовується під містом Санта-Барбара в Каліфорнії, може стати причиною потужних землетрусів магнітудою вісім і вище. Нові дослідження показали, що розлом має ступеневу структуру і розташовується ближче до поверхні, ніж вважалося раніше, повідомляє Gizmodo

До 1980-х років дослідники припускали, що розлом Вентура не є активним. Тепер же дослідники провели комп'ютерне моделювання та встановили, що він може бути джерелом потужних поштовхів. За допомогою моделювання вчені встановили, що розлом має ступеневу структуру і розташовується на глибині всього 21 кілометра.

Частина розлому розташовується під містами Санта-Барбара і Голета, а частина – під Тихим океаном. Це призводить до того, що він може викликати потужні землетруси і цунамі.

Раніше вчені прийшли до висновку про те, що найглибші землетруси можуть виявитися сезонними явищами. За словами вчених, сезонна тенденція не спостерігається для дрібних землетрусів або невеликих поштовхів. Сезонними є землетруси магнітудою вище 7 балів і ті, що відбуваються на глибині понад 500 кілометрів. Причину такої поведінки землетрусів вчені пояснити не можуть.