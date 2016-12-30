Фізики знайшли нове пояснення загадкового мерехтіння "зірки інопланетян"

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Зміни яскравості зірки Таббі можуть бути пов'язані з магнітними "лавинами".

Мерехтіння "зірки інопланетян" може бути пов'язане з магнітними "лавинами" NASA

Американські фізики запропонували нове пояснення загадкового мерехтіння зірки KIC 8462852 , перепади яскравості якої деякі дослідники пов'язували з наявністю навколо неї сфери Дайсона, побудованої інопланетною цивілізацією. На думку вчених, мерехтіння зірки може бути пов'язано з магнітними "лавинами", які виникають в надрах світила і змінюють його яскравість. Висновки вчених були опубліковані в журналі Physical Review Letters.

Дослідники звернули увагу а схожість коливань світимості зірки з намагнічуванням різних матеріалів, що мають магнітні властивості. При попаданні в магнітне поле в них відбувається магнітна "лавина", яка змушує безліч атомів або електронів змінювати напрямок намагніченості в одну конкретну сторону.

На думку вчених, щось подібне може відбуватися і в надрах зірок. Спостереження за іншими зірками показали, що через посилення магнітного поля на поверхні світила порушується "кругообіг" плазми в її надрах. Це послаблює яскравість зірки: тут можна провести аналогію з виникненням плям на Сонці.

Разом з тим, самі вчені визнають, що їхня версія не може відповісти на всі питання, пов'язані із зіркою Таббі.

У жовтні 2015 року астрономи з Єльського університету заявили про те, що світність зірки два рази знижувалася на чверть за останні сім років. На думку дослідників, це могло вказувати на існування навколо зірки сфери Дайсона, створеної цивілізацією інопланетян. До цього астрономи припускали, що навколо зірки може кружляти цілий рій комет, але подальші спостереження показали, що за останні 100 років її яскравість впала на 0,16 зоряних величини, що поставило під сумнів цю теорію.

Пізніше вчені вивчили зміну яскравості зірки з грудня 2009 року, коли був запущений телескоп "Кеплер", по травень 2013 року. Розрахунки дослідників показали, що яскравість "зірки інопланетян" падала зі швидкістю 0,3% на рік, і за перші тисячу днів роботи "Кеплера" вона впала на 0,9%. Потім вона падала ще швидше, і буквально через півроку після цього вона впала на 2%. Потім швидкість її зниження знизилася, і на поточний момент вона впала на 3%.

Вчені також заміряли коливання яскравості інших зірок, що підтвердило припущення про те, що KIC 8462852 є унікальним світилом, чию поведінку не можна пояснити за допомогою існуючих моделей.