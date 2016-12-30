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Facebook купила розробника технології відстеження погляду

30 грудня в 13:48

Технологія буде використовуватися в шоломах віртуальної реальності.

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В шоломах віртуальної реальності буде використовуватися система відстеження погляду
Компанія Facebook купила стартап The Eye Tribe, який займається розробкою технології відстеження погляду. Як повідомляє Techcrunch, найімовірніше, технологія буде використовуватися в шоломах віртуальної реальності.

Стратрап розробив прилад з технологією відстеження погляду для комп'ютерів вартістю 99 доларів і програмне забезпечення для смартфонів. Крім того, The Eye Tribe розробив технологію збереження обчислювальної потужності для пристроїв віртуальної реальності, що дозволяє транслювати VR-зображення високої якості тільки там, куди дивиться користувач.

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Раніше повідомлялося про те, що Facebook планує створити соціальну віртуальну реальністьСуть проекту, запущеного Facebook, полягає в інтеграції віртуальної реальності в інтернет-простір, у тому числі в соціальні мережі. Створений відділ буде займатися вивченням того, наскільки люди зможуть обмінюватися даними і взаємодіяти в умовах віртуальної реальності. Фахівці відділу будуть працювати спільно з Oculus та іншими підрозділами Facebook, що дозволить забезпечити впровадження нової технології на всіх платформах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Facebook технології
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