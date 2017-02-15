Екзопланета змушує "битися серце" своєї зірки

Присутність екзопланети викликає вібрації у зовнішніх оболонках світила.

Екзопланета викликає вібрації у зовнішніх оболонках зірки NASA

Вчені за допомогою телескопа "Спітцер" зафіксували незвичайну пульсацію зовнішньої оболонки зірки HAT-P-2, яка розташовується на відстані 370 світлових років від Землі. На думку дослідників, такий стан речей обумовлений планетою HAT-P-2b, яка викликає вібрації при наближенні до зірки, повідомляється на сайті NASA

Як відзначають дослідники, раніше "пульсації" були помічені при взаємодії двох зірок, але це перший випадок, коли подібна поведінка зірки викликана впливом планети. HAT-P-2b є гарячим юпітером, що означає, що вона дуже тепла і обертається на дуже близькій відстані від зірки. Разом з тим, розміри HAT-P-2 всього в 100 разів перевищують розміри планети (для порівняння, Сонце більше Юпітера в 1000 разів). Така невелика різниця в розмірах і викликає пульсацію зірки.

Екзопланета була відкрита ще у 2007 році і привернула увагу вчених своєю еліптичною орбітою: більшу частину часу вона проводить відносно далеко від зірки, наближаючись до неї кожні 5,6 дня. Під час наближення гравітаційні сили двох небесних тіл взаємодіють одне з одним, що змушує "битися серце" зірки.

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.