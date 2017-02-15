Екзопланета змушує "битися серце" своєї зірки

Присутність екзопланети викликає вібрації у зовнішніх оболонках світила.
Як відзначають дослідники, раніше "пульсації" були помічені при взаємодії двох зірок, але це перший випадок, коли подібна поведінка зірки викликана впливом планети. HAT-P-2b є гарячим юпітером, що означає, що вона дуже тепла і обертається на дуже близькій відстані від зірки. Разом з тим, розміри HAT-P-2 всього в 100 разів перевищують розміри планети (для порівняння, Сонце більше Юпітера в 1000 разів). Така невелика різниця в розмірах і викликає пульсацію зірки.
Екзопланета була відкрита ще у 2007 році і привернула увагу вчених своєю еліптичною орбітою: більшу частину часу вона проводить відносно далеко від зірки, наближаючись до неї кожні 5,6 дня. Під час наближення гравітаційні сили двох небесних тіл взаємодіють одне з одним, що змушує "битися серце" зірки.
Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.DT.UA