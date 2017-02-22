Disney створила прототип кімнати для бездротової зарядки пристроїв

У кімнаті можна заряджати мобільні і побутові пристрої.

Disney створила кімнату для бездротової зарядки пристроїв

Компанія Disney створила прототип кімнати, яка здатна без проводів заряджати техніку, яка знаходиться всередині неї. При цьому, заряджати в кімнаті можна як мобільні, так і побутові пристрої.

В якості стін в кімнаті використані алюмінієві панелі, крім того, в кімнаті розташовується мідна труба і п'ятнадцять конденсаторів, розташованих усередині труби. Завдяки цьому напруга "огортає" всю техніку в приміщенні, будь то смартфон, світильник, кондиціонер або телевізор.

"На цьому прикладі ми демонструємо потужність бездротової зарядки в межах кімнати, але немає ніяких причин, чому ми не могли стиснути її до розміру іграшкової коробки або ж збільшити до розмірів складу або великої будівлі", - заявили дослідники Disney.

Раніше повідомлялося про те, що розроблено пристрій, що дозволяє заряджати смартфон за допомогою звичайних батарейок.