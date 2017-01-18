Топ Новини
<
>

Curiosity виявив на Марсі металевий метеорит

18 січня в 11:44

Виявлений ровером камінь складається зі сплаву нікелю і заліза.

33
Виявлений метеорит складається з нікелю і заліза
NASA
Марсохід Curiosity виявив на Марсі новий загадковий камінь, який може бути метеоритом. Як відзначає New Scientist, знімок метеорита, що складається зі сплаву нікелю і заліза, був зроблений ровером 12 січня під час дослідження гори Шарп.

На думку дослідників, три яскравих точки біля центру метеорита схожі на сліди впливу лазера ChemCam, розташованого на марсоході, а значить, Curiosity вже взяв проби метеорита для дослідження його складу.

Дані лазера показали, що виявлений камінь складається в основному із заліза, а значить, він є метеоритом, сформованим з кори астероїда. Варто відзначити, що подібні метеорити були знайдені на Марсі за допомогою роверів Opportunity і Spirit. На подив дослідників, всі вони складаються здебільшого з заліза, тоді як 95% метеоритів, знайдених на Землі, - кам'яні.

Читайте також: Вчені виявили на Марсі незвичайні фіолетові камені

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги метеорит Марс Curiosity дослідження
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.63
EUR 29.52
Останні новини