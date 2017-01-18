Curiosity виявив на Марсі металевий метеорит

Виявлений ровером камінь складається зі сплаву нікелю і заліза.

Виявлений метеорит складається з нікелю і заліза NASA

Марсохід Curiosity виявив на Марсі новий загадковий камінь, який може бути метеоритом. Як відзначає New Scientist , знімок метеорита, що складається зі сплаву нікелю і заліза, був зроблений ровером 12 січня під час дослідження гори Шарп.

На думку дослідників, три яскравих точки біля центру метеорита схожі на сліди впливу лазера ChemCam, розташованого на марсоході, а значить, Curiosity вже взяв проби метеорита для дослідження його складу.

Дані лазера показали, що виявлений камінь складається в основному із заліза, а значить, він є метеоритом, сформованим з кори астероїда. Варто відзначити, що подібні метеорити були знайдені на Марсі за допомогою роверів Opportunity і Spirit. На подив дослідників, всі вони складаються здебільшого з заліза, тоді як 95% метеоритів, знайдених на Землі, - кам'яні.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.