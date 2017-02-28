Чорні діри виявилися у 100 разів більш "ненажерливими", ніж передбачалося

Дослідники протягом 10 років спостерігали за центрами 15 галактик.

Чорні діри знищують зірки в 10 разів частіше, ніж передбачалося NASA

Вчені заявили про те, що надмасивні чорні діри розривають зірки на частини і поглинають їхні рештки у 100 разів частіше, ніж вважалося раніше. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Дослідники помітили, що частота знищення зірок чорною дірою стрімко збільшується тоді, коли галактика переживає "космічне ДТП". На думку вчених, це може бути наслідком того, що в міру злиття галактик поблизу чорних дір формується велика кількість зірок.

Для того, щоб перевірити здогад, вчені протягом майже 10 років спостерігали за центрами 15 далеких галактик, які на даний момент переживають зіткнення з іншими зоряними скупченнями. У результаті спостережень було встановлено, що одна з галактик, F01004-2237 в сузір'ї Кита, різко спалахнула восени 2010 року. Її яскравість зросла приблизно в 1,6 рази і залишалася незвично високою як мінімум до 2015 року, коли вчені припинили спостереження.

На думку астрономів, спалах був наслідком того, що приливні сили чорної діри розірвали зірку. На користь цього говорить і те, що спектр центру галактики ніс у собі дуже чіткі і яскраві "водневі" і "гелієві" лінії, які з'являються в ньому зазвичай після знищення зірок чорними дірами.

Як вважають вчені, спираючись на незвично велику довжину спалаху, жертвою чорної діри в центрі F01004-2237 стала дуже невелика зірка, народжена в центрі галактики із залишків газу від інших світил, перемішаних в результаті зіткнення цієї галактики з її сусідкою. Такі новонароджені зірки в центрах галактик, на думку британських астрофізиків, можуть становити основу "раціону" надмасивних чорних дір у Всесвіті.

На думку дослідників, їхнє відкриття свідчить про те, що подібні події відбуваються не раз на 10 або 100 тисяч років, а раз на тисячу або навіть 100 років. Виявленню ж інших подібних подій можуть заважати щільні кокони з газу і пилу, що оточують центри інших галактик і не дають зазирнути всередину них.

Раніше NASA представило відео знищення зірки чорною дірою. На відео зображено момент так званого "приливного руйнування", яке знаходиться в центрі галактики, розташованій на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі.