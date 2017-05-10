Cassini передала на Землю знімок хмар на Титані

Знімок був зроблений на відстані 508 тисяч кілометрів від поверхні супутника Сатурна.

Cassini "побачила" хмари на Титані NASA

Станція Cassini передала на Землю знімок величезних хмарних смуг на супутнику Сатурна Титані. Знімок був опублікований на сайті NASA

Як підкреслює агентство, зображення метанових хмар було отримано станцією, коли вона знаходилася на відстані 508 тисяч кілометрів від поверхні Титану. Крім того, на знімку можна також помітити темні регіони - гідрокарбонатні озера і моря на супутнику Сатурна.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.