Asus представила смартфон з підтримкою технології доповненої реальності

Пристрій оснащений дисплеєм діагоналлю 5,7 дюйма.

ZenFone AR підтримує технологію доповненої реальності

Компанія Asus випустила смартфон ZenFone AR з підтримкою технології доповненої реальності Tango. Як повідомляється в прес-релізі Qualcomm, Tango є системою сенсорів і програмного забезпечення, яка дозволяє будувати тривимірну картинку навколишнього світу в режимі реального часу.

Представлений смартфон оснащений процесором Snapdragon 821. Оперативна пам'ять пристрою складе шість або вісім гігабайт, а обсяг вбудованого сховища - від 32 до 256 гб, в залежності від модифікації смартфона.

Діагональ дисплея пристрою становить 5,7 дюйма, а роздільна здатність – 2560 на 1440 точок. Роздільна здатність основної камери пристрою склала 23 мегапікселя.

Xiaomi анонсувала вихід нового смартфона 25 жовтня, у продажу в Китаї він повинен з'явитися 4 листопада. Екран займає 91,3% площі фронтальної панелі пристрою. При цьому діагональ дисплея складає 6,4 дюйма. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 821 з тактовою частотою 2,35 гГц. Оперативна пам'ять пристрою становить шість гігабайт, а вбудоване сховище – 128 гігабайт. Ємність акумулятора смартфона становить 4400 мАг.