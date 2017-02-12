Астрономи виявили білий карлик, який поглинув гігантську комету

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Зірка розташовується на відстані 170 світлових років від Землі.

Білий карлик "з'їв" величезну комету NASA

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" виявили в сузір'ї Волопаса білий карлик, який нещодавно поглинув комету , розміри якої значно перевершують розміри її "сестер" з Сонячної системи. Про результати своєї роботи вчені повідомили в Astrophysical Journal Letters.

Будь-яка матерія, що поглинається білими карликами, розподіляється по їхній поверхні не випадково, а у вигляді своєрідного листкового пирога. Важкі елементи, такі як кисень і кремній, будуть поступово "тонути", а легкі, наприклад, водень і гелій, будуть "спливати". Використавши це властивість зірок, вчені встановили, що подібне "харчування" є звичайним для білих карликів.

Тепер же вчені знайшли ще одне свідчення пожирання білим карликом іншого космічного об'єкта, вивчивши спектр зірки WD 1425+540, розташованої приблизно в 170 світлових роках від Землі в бік сузір'я Волопаса, за допомогою інструментів телескопа "Хаббл" і наземної обсерваторії імені Кека на Гавайських островах.

В спектрі цього карлика спостерігалися дуже яскраві лінії поглинання, пов'язані з атомами та іонами азоту, що стало несподіванкою для вчених – раніше азот ніхто не знаходив у верхніх шарах атмосфери "колишніх" зірок.

В даному випадку азоту містилося дуже багато, близько 2% від загальної маси поверхні карлика, що відповідає приблизно 200 трильйонам тонн азоту, який впав на зірку. Загальна маса об'єкта, розірваного зіркою, становила, в свою чергу, близько трилліарда тонн, що відповідає масі всієї атмосфери Землі, і 3-4% від маси великої карликової планети.

Варто відзначити, що об'єкт подібного складу і маси ще ніколи не був виявлений за межами Сонячної системи, або в її межах. Найближчим аналогом поглиненого об'єкта є комета Галлея, чий газовий хвіст і ядро так само містять в собі велику кількість аміаку та інших сполук азоту, а також схожі частки кремнію, магнію, кальцію та інших елементів, знайдених в атмосфері WD 1425+540 в помітних кількостях.

Разом з тим, комета Галлея важить приблизно в 100 разів менше, ніж поглинений білим карликом об'єкт. На думку дослідників, комета, розірвана на частини WD 1425+540, сформувалася на далеких підступах зоряної системи, де було досить холодно для формування азотного й аміачного льоду.

Вчені припускають, що їм вдалося виявити першу комету з аналога поясу Койпера біля далекої зірки, яка пережила смерть свого світила.

Раніше повідомлялося про те, що зонд Philae знайшов на поверхні комети 67Р (Чурюмова-Герасименко) 16 органічних сполук, насичених вуглецем і азотом, в тому числі 4 сполуки, які раніше не було виявлено на кометах. На думку вчених, наявність таких складних молекул в кометі, яка утворилася в період зародження Сонячної системи, свідчить про те, що хімічні процеси могли зіграти основну роль у сприянні формуванню умов для виникнення життя.