Астрономи дали назву одній з малих планет Сонячної системи

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Планета названа на честь астрофізика Бернарда Боуена.

У Сонячній системі з'явилася мала планета під назвою Бернардбоуен NASA

Одна з малих планет Сонячної системи офіційно отримала назву Бернардбоуен. Назва була обрана Міжнародним центром радіоастрономічних досліджень, засновником якого був астрофізик Бернард Боуен, повідомляє EurekAlert!.

Планета розташовується в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. На те, щоб зробити оборот навколо Сонця, їй потрібно 3,26 земного року. Небесне тіло було відкрито ще 28 жовтня 1991 року і до теперішнього часу було відомо як (6196) 1991 UO4.

Мала планета — категорія небесних тіл, які, як і планети обертаються навколо Сонця, але відрізняються від них невеликими розмірами. До 2006 року так називали астероїди, однак після уточнення терміна "планета" до малих планет зарахували такі об'єкти, як Плутон, Еріда і Церера.

Раніше повідомлялося про те, що астрономи звузили область пошуків дев'ятої планети Сонячної системи. Вивчивши дані космічної станції Cassini, яка займається вивченням Сатурна, вчені виключили два регіони Сонячної системи. Вони підтвердили, що дев'ята планета розташовується на околицях Сонячної системи, але "не просто в будь-якому місці".