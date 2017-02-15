Астронавт ESA опублікував знімок Венеції з космосу

Фотографія була зроблена з борту МКС.
У підписі до фото Песке написав: "Венеція, місто гондольєрів і закоханих, яких вони переправляють через канали".
У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.DT.UA