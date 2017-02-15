Астронавт ESA опублікував знімок Венеції з космосу

Фотографія була зроблена з борту МКС.

Опублікований знімок Венеції з борту МКС

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке , який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок Венеції з космосу.

У підписі до фото Песке написав: "Венеція, місто гондольєрів і закоханих, яких вони переправляють через канали".

NASA

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.