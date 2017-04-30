Астронавт ESA опублікував знімок Місяця з космосу

Знімок був зроблений з борту МКС.

Опублікований знімок Місяця з борту МКС

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок висхідного Місяця, який був зроблений ним з борту Міжнародної космічної станції.

"Місяць сходить! Іноді я дивлюся в бік від Землі, щоб насолодитися красотами, які пропонує космос", - написав Песке у підписі до фото.

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.