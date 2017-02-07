Астронавт ESA опублікував відео експерименту з водою в стані невагомості

Під час експерименту вода поміщається в спеціальну капсулу.
У ході експерименту вода поміщається в спеціальну капсулу, а астронавт трясе і розкручує її для того, щоб простежити за подальшою поведінкою рідини.
Sloshing water. Recording video to validate models of fluids in space. Science is fun! @ISS_Research #tuesdayscience https://t.co/WP1zCUvbvH pic.twitter.com/jCQNUFhdfK— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 7 лютого 2017 р.
У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.DT.UA