Астронавт ESA опублікував відео експерименту з водою в стані невагомості

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував відео експерименту, метою якого є вивчення поведінки рідини в стані невагомості.

У ході експерименту вода поміщається в спеціальну капсулу, а астронавт трясе і розкручує її для того, щоб простежити за подальшою поведінкою рідини.

Sloshing water. Recording video to validate models of fluids in space. Science is fun! @ISS_Research #tuesdayscience https://t.co/WP1zCUvbvH pic.twitter.com/jCQNUFhdfK