Астронавт ESA опублікував відео експерименту з водою в стані невагомості

Під час експерименту вода поміщається в спеціальну капсулу.

Вода поміщена у спеціальну капсулу twitter.com/Thom_astro

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував відео експерименту, метою якого є вивчення поведінки рідини в стані невагомості.

У ході експерименту вода поміщається в спеціальну капсулу, а астронавт трясе і розкручує її для того, щоб простежити за подальшою поведінкою рідини.

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.