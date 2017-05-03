Археологи виявили в Китаї 18 поховань гунів

Гуни мешкали на цих землях 1,8 тисяч років тому.

Археологи виявили поховання гунів strana.ru

Археологи виявили на території Центрального Китаю 18 поховань представників кочового народу гунів, які мешкали на цих землях 1,8 тисяч років тому, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

"Всі ці компактні поховання всередині викладені з цегли і їх не можна віднести до класичних могильників Великої Китайської рівнини. Вони, імовірно, відносяться до пізнього періоду династії Східна Хань (25-220 рр. н. е..), тобто їм близько 1,8 тисяч років", - розповів в інтерв'ю журналістам співробітник Китайської академії суспільних наук Шень Вэньси.

За словами дослідників, поховання відмінно збереглися, майже в кожному з них були виявлені старовинні артефакти, зокрема, бронзові котли.

Крім котлів в могильниках виявлено намисто, золоті сережки, кинджали, інші предмети повсякденного побуту гунів. Як підкреслюють фахівці, поховання являють особливу значущість, оскільки на відміну від всіх інших аналогів абсолютно не зворушені грабіжниками.

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