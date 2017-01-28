Археологи виявили на дні Середземного моря корабель часів Римської імперії

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Корабель затонув приблизно 1800 років тому.

У Середземному морі виявлено судно часів Римської імперії

Іспанські археологи виявили біля острова Кабрера корабель часів Римської імперії, який затонув приблизно 1800 років тому, повідомляє газета El País.

Корабель знаходився на глибині близько 70 років. Він перевозив велику кількість амфор, які добре збереглися. Археологи вважають, що корабель належить до III або IV століття нашої ери, на його борту знаходилося від однієї до двох тисяч амфор, причому більшість з них великі – близько метра в діаметрі. Такі амфори робили в Північній Африці. Інші — меншого розміру, можливо, з півдня Португалії.

Дослідники припускають, що судно, довжина якого складала близько 20 метрову, було торговим, ходило між Північною Африкою, Іспанією, півднем Франції і навіть Римом. На ньому, вважають археологи, перевозили гарум — рибний соус давньоримської кухні.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.