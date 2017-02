Apple випустить шоу про розробників додатків

Призовий фонд реаліті шоу складе 10 мільйонів доларів.

Apple запустить аналог "Голосу країни" про розробників 4pda.ru

Компанія Apple запускає телевізійне шоу власного виробництва, яке отримало назву Planet of the Apps. Як повідомляє The Verge , його ідея полягає в тому, що розробники додатків для iOS будуть представляти свої ідеї і боротися за призовий фонд у 10 мільйонів доларів.

Шоу багато в чому буде нагадувати "Голос країни": чотири наставника будуть обирати програми, які зможуть боротися за приз. В ролі наставників виступлять репер will.i.am, актриси Гвінет Пелтроу і Джесіка Альба, а також гендиректор великого рекламного агентства VaynerMedia Гарі Вайнерчук.

Перший етап шоу отримав назву Еscalator pitch: кожен розробник повинен буде "продати" свою програму членам журі за хвилину, перебуваючи на ескалаторі, який повільно опускає їх на землю. Якщо додаток подобається членам журі, розробник має право вибрати, до команди кого з них він потрапить, після чого починається робота над продуктом.

За словами представників Apple, шоу буде випущено вже навесні і буде доступна ексклюзивно на Apple Music.

Раніше повідомлялося про те, що кількість користувачів платної версії музичного стримінгового сервісу Apple Music досягла значення в 6,5 мільйонів. Після оформлення підписки, відкривається безмежний доступ до багатомільйонної бібліотеки треків, які можна зберігати для оффлайн-прослуховування. Крім того, користувачам пропонується вказати свої музичні вподобання, на основі яких вони отримуватимуть персональні рекомендації про плейлисти або альбоми, які можуть їх зацікавити.