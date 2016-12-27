Apple планує випустити iPhone з подвійною вертикальною камерою – ЗМІ

Новинка зайде проміжне місце між існуючими 4,7- та 5,5-дюймовими iPhone і iPhone Plus.

Новий iPhone буде оснащений подвійною вертикальною камерою

Японські журналісти з видання MacOkatara дізналися про те, що Apple планує випустити iPhone 7s з подвійною вертикальною камерою. При цьому новий смартфон займе проміжне місце між існуючими 4,7- та 5,5-дюймовими iPhone і iPhone Plus.

За даними видання, в наступному році Apple випустить оновлені версії iPhone і iPhone Plus, до яких додасться новинка діагоналлю п'ять дюймів. Ще однією відмінною особливістю нового смартфона стане подвійна камера, що буде розташована вертикально, а не горизонтально, як у iPhone 7 Plus.

Видання також наголошує, що є ймовірність того, що новими смартфонами компанії будуть не iPhone 8 і iPhone 8 Plus, а iPhone 7s і iPhone 7s Plus, які стануть оновленням поточного покоління.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.