Зозуля може отримати роботу в ФФУ

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Український нападник може зайняти місце Анатолія Тимощука.

Зозуля може почати роботу в ФФУ 1927.kiev.ua

Кандидатура нападника іспанського "Бетіса" і збірної України Романа Зозулі буде рекомендована на посаду члена Виконкому Федерації футболу України (ФФУ). Про це заявив президент організації Андрій Павелко.

У Виконкомі ФФУ звільнилося місце представника діючих гравців після того, як вирішив завершити кар'єру Анатолій Тимощук. Саме його роль може виконувати надалі Зозуля.

"Всі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в Виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ у квітні. Зозуля отримає у Виконкомі статус офіційного представника діючих гравців, замінивши таким чином Анатолія Тимощука, який прийняв рішення завершити ігрову кар'єру", - повідомив Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля юридично змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля відкинув пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано", тоді як вболівальники клубу створили на гравця "досьє". В даний час агент Зозулі добивається права на проведення додаткового трансферу.