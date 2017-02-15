Зозуля готовий йти в "Дніпро" за ігровою практикою пішки

Нападник сподівається, що отримає шанс зіграти до кінця сезону.

Зозуля сподівається зіграти в цьому сезоні ФК Днепр

Футболіст збірної України та іспанського "Бетіса"заявив, що готовий повернутися в "Дніпро" заради ігрової практики, якщо така можливість з'явиться. Про це форвард розповів в ефірі FootballHub.

"Мені треба грати, і я розумію, і збірна, і "Бетіс", що, якщо я не буду грати, то через півроку буде дуже важко. Бо всім буде добре: і я буду грати, і для "Бетіса" те, що у мене буде ігрова практика, і, звичайно ж, для національної збірної. Є ще варіант, що я можу повернутися в "Дніпро", але, як ми всі знаємо, у команди є санкції щодо трансферів.

Якщо буде найменший відсоток, що можна повернуться в "Дніпро", то я, звісно, готовий. Якщо є якийсь варіант на п'ять місяців, до кінця сезону, то я готовий хоч пішки туди йти, якщо є можливість".

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано". Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ. Представники футболіста тим часом намагаються отримати дозвіл на додатковий трансфер в якості винятку.