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"Зоря" підписала вірменського нападника Кадімяна

17 січня в 09:01

Луганчани підсилилися універсальним футболістом.

Кадимян
Кадімян допоможе "Зорі" у другій половині сезону
ФК Карпати
Футболіст збірної Вірменії Гегам Кадімян підписав контракт з "Зорею" на два роки. Про це повідомив офіційний сайт луганського клубу.

Останньою командою Кадімяна були львівські "Карпати", які гравець покинув минулого тижня. У складі львів'ян 24-річний футболіст провів 15 матчів і забив 2 голи. У минулому Кадімян також виступав за армянський "Титан", харківський "Арсенал", ФК "Суми" і "Говерлу". У складі збірної Вірменії Кадімян дебютував в березні минулого року, зігравши з того часу 2 поєдинки.

Кадімян став другим гравцем, який підсилив склад "Зорі" в зимове міжсезоння. У грудні до команди Юрія Вернидуба приєднався центральний півзахисник Руслан Бабенко, який виступав в Норвегії.

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Варто відзначити, що Кадімян може стати заміною Олександру Караваєву, який раніше змінив "Зорю" на турецький "Фенербахче".

За матеріалами: ФК Зоря
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Теги Зоря Кадімян Карпати футбол трансфер
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