"Зоря" підписала вірменського нападника Кадімяна

Луганчани підсилилися універсальним футболістом.
Останньою командою Кадімяна були львівські "Карпати", які гравець покинув минулого тижня. У складі львів'ян 24-річний футболіст провів 15 матчів і забив 2 голи. У минулому Кадімян також виступав за армянський "Титан", харківський "Арсенал", ФК "Суми" і "Говерлу". У складі збірної Вірменії Кадімян дебютував в березні минулого року, зігравши з того часу 2 поєдинки.
Кадімян став другим гравцем, який підсилив склад "Зорі" в зимове міжсезоння. У грудні до команди Юрія Вернидуба приєднався центральний півзахисник Руслан Бабенко, який виступав в Норвегії.
Варто відзначити, що Кадімян може стати заміною Олександру Караваєву, який раніше змінив "Зорю" на турецький "Фенербахче".ФК Зоря