"Зоря" підписала вірменського нападника Кадімяна

Луганчани підсилилися універсальним футболістом.

Кадімян допоможе "Зорі" у другій половині сезону ФК Карпати

Футболіст збірної Вірменії Гегам Кадімян підписав контракт зна два роки. Про це повідомив офіційний сайт луганського клубу.

Останньою командою Кадімяна були львівські "Карпати", які гравець покинув минулого тижня. У складі львів'ян 24-річний футболіст провів 15 матчів і забив 2 голи. У минулому Кадімян також виступав за армянський "Титан", харківський "Арсенал", ФК "Суми" і "Говерлу". У складі збірної Вірменії Кадімян дебютував в березні минулого року, зігравши з того часу 2 поєдинки.

Кадімян став другим гравцем, який підсилив склад "Зорі" в зимове міжсезоння. У грудні до команди Юрія Вернидуба приєднався центральний півзахисник Руслан Бабенко, який виступав в Норвегії.

Варто відзначити, що Кадімян може стати заміною Олександру Караваєву, який раніше змінив "Зорю" на турецький "Фенербахче".