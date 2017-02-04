Зимова пауза в УПЛ: "Шахтар" розгромив "Ольборг"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Донецький "Шахтар" зустрічався з данським "Ольборгом" і здобув розгромну перемогу - дубль на свій рахунок записав Марлос, а ще один точний удар в активі Борячука. "Зірка" зустрічалася з кіпрською "Карміотіссою" і також перемогла.
"Шахтар" - "Ольборг" (Данія) - 3:0
Голи: Марлос, 34, 36 (з пенальті), Борячук, 90
"Зірка" - "Карміотісса" (Кіпр) - 2:1
Голи: Ессеола, 37, Бацула, 87 - ?
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA