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Зимова пауза в УПЛ: "Шахтар" розгромив "Ольборг"

4 лютого в 00:34

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Шахтар" легко розібрався з данцями
ФК Шахтер
Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Донецький "Шахтар" зустрічався з данським "Ольборгом" і здобув розгромну перемогу - дубль на свій рахунок записав Марлос, а ще один точний удар в активі Борячука. "Зірка" зустрічалася з кіпрською "Карміотіссою" і також перемогла.

"Шахтар" - "Ольборг" (Данія) - 3:0
Голи: Марлос, 34, 36 (з пенальті), Борячук, 90

"Зірка" - "Карміотісса" (Кіпр) - 2:1
Голи: Ессеола, 37, Бацула, 87 - ?

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Ольборг футбол
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