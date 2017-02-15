Зимова пауза в УПЛ: поразка "Дніпра", перемога "Чорноморця"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

"Дніпро" зазнав поразки ФК Днепр

Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах ів рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 15-го лютого "Олександрія" обіграла вірменський "Ширак", "Дніпро" мінімально поступився грузинському "Локомотиву", а "Чорноморець" легко впорався з "Атирау" з Казахстану.

"Олександрія" - "Ширак" (Вірменія) - 1:0

Гол: Басів, 36

"Дніпро" - "Локомотив" (Грузія) - 1:2

Гол: Луньов, 88 - ?

"Чорноморець" - "Атирау" (Казахстан) - 3:0

Голи: Третяков, 33, 51, Мусолітін, 57

Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.