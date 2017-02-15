Зимова пауза в УПЛ: поразка "Дніпра", перемога "Чорноморця"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні, 15-го лютого "Олександрія" обіграла вірменський "Ширак", "Дніпро" мінімально поступився грузинському "Локомотиву", а "Чорноморець" легко впорався з "Атирау" з Казахстану.
"Олександрія" - "Ширак" (Вірменія) - 1:0
Гол: Басів, 36
"Дніпро" - "Локомотив" (Грузія) - 1:2
Гол: Луньов, 88 - ?
"Чорноморець" - "Атирау" (Казахстан) - 3:0
Голи: Третяков, 33, 51, Мусолітін, 57
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA