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Зимова пауза в УПЛ: поразка "Дніпра", перемога "Чорноморця"

15 лютого в 23:09

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Дніпро" зазнав поразки
ФК Днепр
Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 15-го лютого "Олександрія" обіграла вірменський "Ширак", "Дніпро" мінімально поступився грузинському "Локомотиву", а "Чорноморець" легко впорався з "Атирау" з Казахстану.

"Олександрія" - "Ширак" (Вірменія) - 1:0
Гол: Басів, 36

"Дніпро" - "Локомотив" (Грузія) - 1:2
Гол: Луньов, 88 - ?

"Чорноморець" - "Атирау" (Казахстан) - 3:0
Голи: Третяков, 33, 51, Мусолітін, 57

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Прем'єр-ліга футбол Дніпро Чорноморець
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