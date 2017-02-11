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Зимова пауза УПЛ: перемога "Шахтаря", нічия "Динамо"

11 лютого в 09:25

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Шахтар" розгромив "Ріу Аве"
ФК Шахтер
Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Вчора, 10 лютого, донецький "Шахтар" розгромив португальський "Ріу Аве", київське "Динамо" зіграло внічию з китайським клубом "Шаньдунь Лунен", а "Зірка" поступилася сербській "Црвені Звєзді".

"Шахтар" – "Ріу Аве" (Португалія) – 3:0

Голи: Бланко Лещук, 25, Тайсон, 53, (пен), Борячук, 81.

"Динамо" – "Шаньдунь Лунен" – 1:1

Голи: Яремчук, 55 – Пелле, 30

"Црвена Зірка" (Сербія) – "Зірка" – 6:2

Голи: Боакє, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальський, 50

"Олександрія" – "Богеміанс" (Чехія) – 1:1

Голи: Шендрик, 65 – Хавел, 62

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Шахтар футбол
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