Зимова пауза УПЛ: перемога "Шахтаря", нічия "Динамо"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Вчора, 10 лютого, донецький "Шахтар" розгромив португальський "Ріу Аве", київське "Динамо" зіграло внічию з китайським клубом "Шаньдунь Лунен", а "Зірка" поступилася сербській "Црвені Звєзді".
"Шахтар" – "Ріу Аве" (Португалія) – 3:0
Голи: Бланко Лещук, 25, Тайсон, 53, (пен), Борячук, 81.
"Динамо" – "Шаньдунь Лунен" – 1:1
Голи: Яремчук, 55 – Пелле, 30
"Црвена Зірка" (Сербія) – "Зірка" – 6:2
Голи: Боакє, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальський, 50
"Олександрія" – "Богеміанс" (Чехія) – 1:1
Голи: Шендрик, 65 – Хавел, 62
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA