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Захисник "Динамо" Віда цікавий "Марселю" - ЗМІ

26 грудня в 23:11

Хорват може продовжити кар'єру у Франції.

Вида
Віда може покинути "Динамо"
Dynamo.kiev.ua
Захисник київського "Динамо" Домагой Віда став однією з пріоритетних цілей французького "Марселя". Про це повідомив footballclubdemarseille.fr.

Французький клуб має намір значно підсилити склад в найближче трансферне вікно, а наставник "Марселя" Руді Гарсія особисто зацікавлений у переході футболіста.

Вигляду перейшов в "Динамо" з загребського "Динамо" в січні 2013 року. На рахунку хорвата 143 матчі, 12 м'ячів і 8 гольових передач у футболці столичного гранда.

Раніше повідомлялося про інтерес до захисника з боку турецького "Бешикташа", англійського "Сандерленда", а також італійських "Торіно" і "Наполі".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисник "Динамо" Євген Селін перейшов у грецький "Астерас".

footballclubdemarseille.fr
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Теги Динамо Віда Марсель футбол
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