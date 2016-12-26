Захисник "Динамо" Віда цікавий "Марселю" - ЗМІ

Хорват може продовжити кар'єру у Франції.

Віда може покинути "Динамо" Dynamo.kiev.ua

ЗахисникДомагой Віда став однією з пріоритетних цілей французького "Марселя". Про це повідомив footballclubdemarseille.fr.

Французький клуб має намір значно підсилити склад в найближче трансферне вікно, а наставник "Марселя" Руді Гарсія особисто зацікавлений у переході футболіста.

Вигляду перейшов в "Динамо" з загребського "Динамо" в січні 2013 року. На рахунку хорвата 143 матчі, 12 м'ячів і 8 гольових передач у футболці столичного гранда.

Раніше повідомлялося про інтерес до захисника з боку турецького "Бешикташа", англійського "Сандерленда", а також італійських "Торіно" і "Наполі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисник "Динамо" Євген Селін перейшов у грецький "Астерас".