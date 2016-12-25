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Ярмоленко - найкорисніший гравець збірної України у кваліфікації ЧС-2018

25 грудня в 12:03

Лідер "Динамо" є головною силою національної команди в атаці.

Ярмоленко
Ярмоленко є лідером атаки збірної України
footboom.com
Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко є найкориснішим гравцем збірної України за підсумками поєдинків відбору на чемпіонат світу 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Євген Гресь.

Ярмоленко взяв участь у шести гольових атаках збірної з семи, а також увійшов до топ-10 гравців відбору за кількістю гострих передач.

Крім того, вінгер "Шальке" Євген Коноплянка увійшов у трійку по числу успішних обведень в кваліфікації, поступившись тільки Гарету Бейлу (Уельс) і Емре Мору (Туреччина).

В оборонних діях з кращого боку показав себе футболіст "Шахтаря" Тарас Степаненко. Півзахисник посів третє місце за загальною кількістю виграних відборів, став лідером по виграній боротьбі у захисті і четвертим по загальному числу відборів м'яча серед всіх учасників кваліфікації.

Воротар збірної України Андрій П'ятов, який представляє "Шахтар", увійшов до топ-10 за відсотком відбитих ударів - 80%, а також став п'ятим за кількістю епізодів вдалої гри на виходах.

Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

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Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко став найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.

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Теги Ярмоленко футбол збірна Коноплянка Степаненко
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