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Ярмоленко цікавий ряду європейських клубів - ЗМІ

4 січня в 12:07

Лідер київського "Динамо" може покинути Україну в зимове трансферне вікно.

андрей ярмоленко
Ярмоленко знову цікавий європейським клубам
Dynamo.kiev.ua
Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко входить в сферу інтересів італійського "Наполі", англійського "Евертона" і іспанської "Севільї".

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 27-річний вінгер розглядається неаполітанцями як резервіст на заміну іспанцю Хосе Кальєхону.

Портал Transfermarketweb стверджує, що "Евертон" і "Севілья" бачать в Ярмоленко основного футболіста і готові почати переговори, щоб організувати трансфер вже цієї зими.

Варто відзначити, що "Евертон" намагався підписати українця влітку 2015 року, але домовитися з "Динамо" тоді не вдалося, так як кияни хотіли отримати за гравця 25 мільйонів євро. Зараз, за даними джерела, англійці готові запропонувати 18 мільйонів євро.

В поточному сезоні Ярмоленко провів за "Динамо" 14 матчів, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу в українській Прем'єр-лізі, отримавши звання найкращого футболіста країни за підсумками 2016 року. Контракт лідера збірної України з "Динамо" закінчується влітку 2020 року.

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Нагадаємо, раніше "Динамо" залишив воротар Олександр Рибка.

За матеріалами: transfermarkt.de , La Gazzetta dello Sport ,
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Теги Ярмоленко футбол збірна Динамо Евертон Севілья Наполі
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