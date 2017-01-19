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Воронін став головним тренером німецького клубу

19 січня в 14:32

Відомий в минулому український футболіст залишився у футболі, але в новій для себе ролі.

Воронин
Воронін буде працювати в районній лізі
XSport.ua
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін став головним тренером німецького "Бюдериха", який виступає в сьомий за рангом лізі Німеччини.

37-річний Воронін більшу частину кар'єри провів у Німеччині, де виступав за "Боруссію" М, "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну". Також в активі нападника 74 матчі і 8 голів у футболці національної збірної України.

В 2014-му році Воронін покинув московське "Динамо" і став вільним агентом, після чого вирішив завершити кар'єру. У жовтні минулого року екс-футболіст отримав диплом тренера.

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Нагадаємо, в листопаді 2016 року Андрій Воронін став учасником "Матчу миру", який пройшов в Марокко.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Воронін футбол тренер
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