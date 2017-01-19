Воронін став головним тренером німецького клубу

Відомий в минулому український футболіст залишився у футболі, але в новій для себе ролі.

Воронін буде працювати в районній лізі XSport.ua

Колишній нападник збірної Українистав головним тренером німецького "Бюдериха", який виступає в сьомий за рангом лізі Німеччини.

37-річний Воронін більшу частину кар'єри провів у Німеччині, де виступав за "Боруссію" М, "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту" і "Фортуну". Також в активі нападника 74 матчі і 8 голів у футболці національної збірної України.

В 2014-му році Воронін покинув московське "Динамо" і став вільним агентом, після чого вирішив завершити кар'єру. У жовтні минулого року екс-футболіст отримав диплом тренера.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Андрій Воронін став учасником "Матчу миру", який пройшов в Марокко.