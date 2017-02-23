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Володимира Кличка б'ють в спарингах - Хей

23 лютого в 20:46

Британський боксер стверджує, що українець знаходиться не в найкращій формі.

Владимир Кличко Джонатон Бэнкс
Хей упевнений, що Кличко вже не в своїй найкращій формі
Братство Кличко
Екс-чемпіон світу Девід Хей поділився інформацією про тренувальний табір українця Володимира Кличка перед боєм з володарем поясу IBF Ентоні Джошуа.

"Ходять чутки, що зараз Володимира Кличка б'є в спарингах Роберт Хеленіус. А коли такий боксер, як Хеленіус, б'є вас, це дуже поганий знак. Особливо нинішній Хеленіус. Якщо на своєму піку він ще був боксером європейського рівня, то зараз... Всі знають, який його рівень зараз", - цитує Хея Boxing News.

"Це ідеальний час для Джошуа, щоб побити Кличка. На момент бою Володимиру буде вже 41 рік, з моменту його останнього бою пройде вже півтора року, і в тому останньому бою він виглядав просто жахливо. Він 10 років був на вершині, 10 років домінував, але роки беруть своє. І справа тут не тільки у віці, а й у тому, що важкі тренування виснажують людський організм. А Кличко пройшов дуже багато важких тренувальних таборів, навіть якщо бої у нього були не дуже важкими".

На кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Уемблі", будуть стояти пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Читайте також: Джошуа показав, як готується до бою з Кличком

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко назвав головний недолік брата перед боєм з Джошуа.

За матеріалами: boxingnews.com.ua
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Теги Хей Кличко Джошуа бокс бій
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