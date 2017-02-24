Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Єврокубки покинув останній український клуб.

У Лізі Європи не залишилося українських команд uefa.com

23 лютого відбулися заключні поєдинки, в результаті яких визначилися всі учасники наступної стадії турніру.

Головною подією для українських уболівальників став матч "Шахтаря", який у Харкові приймав "Сельту" і зазнав поразки з рахунком 0:2, покинувши єврокубки.

Результати всіх матчів:

"Османлиспор" - "Олімпіакос" - 0:3 (перший матч – 0:0)

Голи: Ансаріфард, 47, 86, Ельюнуссі, 70

"Ліон" - АЗ - 7:1 (перший матч - 4:1)

Голи: Фекір, 4, 27, 78, Корені, 17, Дардер, 34, Ауар, 86, Діакабі, 89 - Гарсія, 26

"Фіорентина" - "Боруссія" М - 2:4 (перший матч - 1:0)

Голи: Калініч, 15, Валеро, 28 - Штіндль, 44 (з пенальті), 47, 55, Крістенсен, 60.

"Спарта" - "Ростов" - 1:1 (перший матч - 0:4)

Голи: Караваєв, 83 – Полоз, 13

"Тоттенхем" - "Гент" - 2:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Еріксен, 10, Ваньяма, 61 - Кейн, 20 (автогол), Пербе, 82

"Копенгаген" - "Лудогорец" - 0:0 (перший матч - 2:1)

"Генк" - "Астра" - 1:0 (перший матч – 2:2)

Гол: Посуело, 67

АПОЕЛ - "Атлетик" - 2:0 (перший матч - 2:3)

Голи: Сотеріу, 46, Джанніотас, 54 (з пенальті)

"Аякс" – "Легія" - 1:0 (перший матч - 0:0)

Гол: Віргевер, 49

"Зеніт" - "Андерлехт" - 3:1 (перший матч - 0:2)

Гол: Жуліано, 24, 78, Дзюба, 72 – Телін, 90

"Рома" - "Вільярреал" - 0:1 (перший матч - 4:0)

Гол: Борре, 15

"Бешикташ" - "Хапоель" (Беєр-Шева) - 2:1 (перший матч - 3:1)

Гол: Абубакар, 17, Тосун, 87 - Нвакеме, 64

"Шахтар" - "Сельта" - 0:2 (перший матч - 1:0)

Голи: Аспас (пенальті), 90, Кабраль, 108.

Боротьбу в 1/8 фіналу Ліги Європи продовжать такі команди: "Краснодар", "Олімпіакос", "Манчестер Юнайтед", "Шальке", АПОЕЛ, "Аякс", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Копенгаген", "Боруссія" М, "Генк", "Ліон", "Ростов", "Гент", "Сельта".

Жеребкування наступної стадії пройде в п'ятницю, 24 лютого.