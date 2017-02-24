Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Єврокубки покинув останній український клуб.
Головною подією для українських уболівальників став матч "Шахтаря", який у Харкові приймав "Сельту" і зазнав поразки з рахунком 0:2, покинувши єврокубки.
Результати всіх матчів:
"Османлиспор" - "Олімпіакос" - 0:3 (перший матч – 0:0)
Голи: Ансаріфард, 47, 86, Ельюнуссі, 70
"Ліон" - АЗ - 7:1 (перший матч - 4:1)
Голи: Фекір, 4, 27, 78, Корені, 17, Дардер, 34, Ауар, 86, Діакабі, 89 - Гарсія, 26
"Фіорентина" - "Боруссія" М - 2:4 (перший матч - 1:0)
Голи: Калініч, 15, Валеро, 28 - Штіндль, 44 (з пенальті), 47, 55, Крістенсен, 60.
"Спарта" - "Ростов" - 1:1 (перший матч - 0:4)
Голи: Караваєв, 83 – Полоз, 13
"Тоттенхем" - "Гент" - 2:2 (перший матч – 0:1)
Голи: Еріксен, 10, Ваньяма, 61 - Кейн, 20 (автогол), Пербе, 82
"Копенгаген" - "Лудогорец" - 0:0 (перший матч - 2:1)
"Генк" - "Астра" - 1:0 (перший матч – 2:2)
Гол: Посуело, 67
АПОЕЛ - "Атлетик" - 2:0 (перший матч - 2:3)
Голи: Сотеріу, 46, Джанніотас, 54 (з пенальті)
"Аякс" – "Легія" - 1:0 (перший матч - 0:0)
Гол: Віргевер, 49
"Зеніт" - "Андерлехт" - 3:1 (перший матч - 0:2)
Гол: Жуліано, 24, 78, Дзюба, 72 – Телін, 90
"Рома" - "Вільярреал" - 0:1 (перший матч - 4:0)
Гол: Борре, 15
"Бешикташ" - "Хапоель" (Беєр-Шева) - 2:1 (перший матч - 3:1)
Гол: Абубакар, 17, Тосун, 87 - Нвакеме, 64
"Шахтар" - "Сельта" - 0:2 (перший матч - 1:0)
Голи: Аспас (пенальті), 90, Кабраль, 108.
Боротьбу в 1/8 фіналу Ліги Європи продовжать такі команди: "Краснодар", "Олімпіакос", "Манчестер Юнайтед", "Шальке", АПОЕЛ, "Аякс", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Копенгаген", "Боруссія" М, "Генк", "Ліон", "Ростов", "Гент", "Сельта".
Жеребкування наступної стадії пройде в п'ятницю, 24 лютого.DT.UA