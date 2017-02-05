Визначилися учасники "Фіналу чотирьох" баскетбольного Кубка України

Завершилися всі чвертьфінали, за підсумками яких стала відома четвірка команди, які продовжать боротьбу за титул.
Результати матчів
"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" - 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19) (перший матч - 81:80)
"Будівельник" - "Запоріжжя" - 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11) (перший матч - 73:78)
"Хімік" - "Миколаїв" - 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17) (перший матч - 82:65)
БІПА пройшла у "Фінал чотирьох" автоматично після припинення існування "Кривбасу".
Варто відзначити, що чинним володарем Кубка України є южненський "Хімік".DT.UA