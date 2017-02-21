Віталій Кличко назвав головний недолік брата перед боєм з Джошуа

Кличко-старший впевнений, що Володимир здатен перемогти будь-якого суперника.

Віталій вважає, що Володимиру не завжди вистачає концентрації Сегодня

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Володимира Кличка і володаря поясу IBF

"Якщо Володимир Кличко буде ментально сфокусований - ніхто не зможе його побити. Володимир дуже технічний, відмінно підготовлений фізично, він має дуже важкий удар, але у нього є один великий недолік - часто він буває недостатньо сфокусований.

Що стосується Джошуа, то він молодий, сильний, голодний. Він дуже хороший атлет з прекрасним майбутнім, але йому ще потрібно довести свій рівень в бою з моїм братом", - сказав Віталій в інтерв'ю Fight Hub.

Нагадаємо, на кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Вемблі", будуть стояти пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Раніше Володимир Кличко і Ентоні Джошуа провелии "битву поглядів" в Німеччині.