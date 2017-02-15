В майбутньому Усик зрозуміє, що був неправий - тренер

Американський фахівець прокоментував своє звільнення.

Башир помітив, що ставлення Усика до нього змінилося давно K2 Promotions

Американський тренервважає, що на рішення чемпіона світу за версією WBO Олександра Усика (11-0, 10 КО) про припинення співпраці вплинув новий менеджер українця Егіс Клімас, який почав займатися його справами після переїзду боксера у США.

"Я зрозумів, що мої дні в команді Усика полічені під час зустрічі з його новим менеджером. Буквально в перші 5-10 секунд після нашого знайомства. Я зрозумів, що він має величезний вплив на рішення Усика, але все-таки відповідальність за це рішення лягає, головним чином, на плечі самого Олександра".

"Все змінилося після того, як Усик став чемпіоном світу. Те, що ставлення Усика до мене з якихось причин змінилося, я зрозумів з розмови з Клімасом. Це було під час зустрічі в Києві. Я прийшов на зустріч, але її початок чомусь затягувався. Я запитав у Егіса про мету цієї зустрічі, і він відповів: "Ваше звільнення". Звільнення? Як так?", - цитує Алі Башира Boxing News з посиланням на BaylorIC TV.

"Для мене не проблема сам факт, що мене замінили. Проблема в тому, як це зробили. Наприклад, на зважуванні перед боєм з Мчуну мені не дозволили стати поруч з Усиком. За мої 45 з гаком років у боксі я ніколи не бачив нічого подібного! Ось це мені страшенно не сподобалося. В той момент я відчув себе чужаком. Вперше мені не дозволили стати разом зі своїм бійцем, якого я готував до бою, і якому я мав на наступний день секундувати в бою".

"Він ще молодий хлопець, але я впевнений, що в майбутньому, можливо, через багато років, він оглянеться назад і зрозуміє, що був неправий. Що у нього в житті було небагато людей, які ставилися до нього так добре, як я. Що у нього в житті було небагато людей, які так співпереживали, як я. Що у нього в житті було не так багато людей, яким він міг довіряти так, як він міг довіряти мені".

Раніше стало відомо, що новим тренером Усика буде Анатолій Ломаченко, який тренував його ще на аматорському рівні.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня Усик успішно захистив свій пояс і дебютував на ринзі в США, здобувши перемогу технічним нокаутом над південноафриканцем Табісо Мчуну.