Усик відмовився від американського тренера на користь Ломаченка-старшого

Український чемпіон світу буде працювати під керівництвом свого минулого наставника.
"Усик завжди тренувався у Анатолія Миколайовича Ломаченка. Для Сашка завжди був тренер-наставник, авторитет - це Анатолій Миколайович. Як би це незручно або навіть жорстоко не звучало, але Джеймс Алі Башир був лише тимчасовою заміною Анатолія Миколайовича, поки в силу обставин вони працювали на різних континентах: Ломаченко - в Штатах, Усик - в Україні.
Тепер, коли Сашу Усика стало можливим просувати в мецці боксу, Анатолій Миколайович, як і колись, буде його тренером та наставником", - сказала Шатернікова.
Варто відзначити, що Джеймс Алі Башир залишається другим тренером у команді українського екс-чемпіона світу Володимира Кличка.
Нагадаємо, в ніч на 18 грудня Усик успішно захистив свій пояс і дебютував на ринзі в США, здобувши перемогу технічним нокаутом над південноафриканцем Табісо Мчуну.Sport Arena