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Усик відмовився від американського тренера на користь Ломаченка-старшого

12 лютого в 20:27

Український чемпіон світу буде працювати під керівництвом свого минулого наставника.

Усик
Усик вирішив відмовитися від послуг Алі Башира
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Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (11-0, 10 КО) прийняв рішення припинити співпрацю з американським тренером Джеймсом Алі Баширом і буде знову працювати з батьком і наставником Василя Ломаченка - Анатолієм Ломаченком. Про це повідомила віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Усик завжди тренувався у Анатолія Миколайовича Ломаченка. Для Сашка завжди був тренер-наставник, авторитет - це Анатолій Миколайович. Як би це незручно або навіть жорстоко не звучало, але Джеймс Алі Башир був лише тимчасовою заміною Анатолія Миколайовича, поки в силу обставин вони працювали на різних континентах: Ломаченко - в Штатах, Усик - в Україні.

Тепер, коли Сашу Усика стало можливим просувати в мецці боксу, Анатолій Миколайович, як і колись, буде його тренером та наставником", - сказала Шатернікова.

Варто відзначити, що Джеймс Алі Башир залишається другим тренером у команді українського екс-чемпіона світу Володимира Кличка.

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Нагадаємо, в ніч на 18 грудня Усик успішно захистив свій пояс і дебютував на ринзі в США, здобувши перемогу технічним нокаутом над південноафриканцем Табісо Мчуну.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Усик Мчуну бокс Ломаченко
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