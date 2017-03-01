Українську спортсменку позбавили олімпійського "золота"

У допінг-пробі Вікторії Терещук був виявлений туринабол.

Терещук зобов'язана повернути нагороду Спорт-Экспресс в Украине

Українська п'ятиборкапозбавлена "бронзи" Олімпійських ігор в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб.

Як повідомляє офіційний Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в пробі українки було виявлено заборонену речовину туринабол. Тепер 35-річна спортсменка, яка вже завершила кар'єру, зобов'язана повернути завойовану нагороду.

На даний момент в ході перевірок допінг-проб з Ігор 2008 і 2012 років було виявлено 102 позитивних результату.

Зазначимо, що це вже четвертий випадок, коли українські олімпійці позбавляються своїх нагород, завойованих в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб. Так "бронзи" був позбавлений шестовик Денис Юрченко, а також важкоатлетка Наталія Давидова. Ще одна важкоатлетка Юлія Коробка втратила "срібло".

Раніше українська легкоатлетка Мохнюк зізналася у вживанні допінгу.