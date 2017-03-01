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Українську спортсменку позбавили олімпійського "золота"

1 березня в 21:20

У допінг-пробі Вікторії Терещук був виявлений туринабол.

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Терещук зобов'язана повернути нагороду
Спорт-Экспресс в Украине
Українська п'ятиборка Вікторія Терещук позбавлена "бронзи" Олімпійських ігор в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб.

Як повідомляє офіційний Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в пробі українки було виявлено заборонену речовину туринабол. Тепер 35-річна спортсменка, яка вже завершила кар'єру, зобов'язана повернути завойовану нагороду.

На даний момент в ході перевірок допінг-проб з Ігор 2008 і 2012 років було виявлено 102 позитивних результату.

Зазначимо, що це вже четвертий випадок, коли українські олімпійці позбавляються своїх нагород, завойованих в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб. Так "бронзи" був позбавлений шестовик Денис Юрченко, а також важкоатлетка Наталія Давидова. Ще одна важкоатлетка Юлія Коробка втратила "срібло".

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Раніше українська легкоатлетка Мохнюк зізналася у вживанні допінгу.

За матеріалами: МОК
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Теги допінг Україна МОК Терещук
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