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Українському хокею потрібна допомога держави - Варламов

30 грудня в 17:00

Фінансування є головною проблемою хокейного чемпіонату України.

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Варламов чекає підтримки від держави
ХК "Донбасс"
Виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов підбив підсумки першої частини сезону.

"Що стосується безпосередньо хокею, то можна впевнено сказати, що він тримається на певному рівні. Так, одна команда сильно переформатувала склад, зробивши ставку на молодь, але, незважаючи на це, клуб продовжує своє існування і грає. І, до речі, досить успішно. Ми отримуємо багато позитивних відгуків, і це приємно. В цілому, виконаною роботою за минулі чотири місяці ми задоволені", - підкреслив Варламов.

На думку виконавчого директора УХЛ, спонсорів для повноцінного розвитку чемпіонату може виявитися мало.

"Слід подякувати наших нинішніх спонсорів і партнерів, які, навіть у цей непростий час, продовжують інвестувати в український спорт. Це дуже важливо. Інтерес є, але нам необхідна допомога держави, щоб були створені умови для тих людей, які прагнуть вкладати в хокей. У першу чергу потрібно отримати підтримку на законодавчому рівні. Тоді спорт буде розвиватися. Не тільки хокей, але й інші види спорту".

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Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону лідером чемпіонату є  донецький "Донбас".

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Варламов УХЛ чемпіонат хокей
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