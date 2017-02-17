Українські біатлоністки виграли "срібло" чемпіонату світу в естафеті

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Україна завоювала свою першу нагороду на чемпіонаті світу.

Підгрушна виграла "срібло" у Коукаловой і Амбер biathlon.com.ua

Сьогодні, 17 лютого, нав Хохфільцені відбулася жіноча естафета, яку виграла збірна Німеччини.

Україна у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної і Олени Підгрушної зайняла 2-е місце.

Варвінець закінчила перший етап на 7-му місці. Джима на другому етапі відіграла чотири позиції, а Меркушина вивела нашу команду на 2-е місце.

На останньому колі Підгрушна боролася за "срібло" разом з Коукаловой і Дорен Абер і в такій компанії зуміла виявитися кращою.

Таким чином, Україна завоювала свою першу нагороду на чемпіонаті світу в Хохфільцені. Українська збірна показала найкращу стрільбу – 4 промахи на 8 рубежів.

Чемпіонат світу з біатлону. Жіноча естафета

1. Німеччина (0+9) 1:11:16.6

2. Україна (0+4) +6.4

3. Франція (0+7) +8.1

4. Чехія (0+6) +14.0

5. Італія (0+6) +36.5

Раніше українські біатлоністи виграли "бронзу" чемпіонату Європи у змішаній естафеті.