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Українки Плотіцина і Килипко виграли легкоатлетичний турнір у Мадриді

25 лютого в 18:41

Українські спортсменки стали найкращими на міжнародному турнірі в Іспанії.

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Українки стали найкращими в Мадриді
ФЛАУ
Українські легкоатлетки Анна Плотіцина і Марія Килипко виграли турнір Meeting Ville de Madrid в Мадриді. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Плотіцина прийшла до фінішу першою на дистанції 60 метрів з бар'єрами і встановила особистий рекорд - 7,98 секунди, що на одну секунду швидше, ніж її минулий найкращий результат.

У стрибках з жердиною не було рівних Килипко, яка взяла висоту 4,47 метра і обійшла всіх конкуренток. При цьому українка пішла на висоту 4,62 метра, але встановити новий національний рекорд у приміщенні не вдалося.

Крім того, "срібло" у стрибках у висоту взяла Ірина Геращенко (1,89 м), а Вікторія Кащеєва стала третьою в бігу на 60 метрів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть легендарної української легкоатлетки Надії Олізаренко.

За матеріалами: ФЛАУ
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Теги легка атлетика Плотіцина Килипко
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