Українки Плотіцина і Килипко виграли легкоатлетичний турнір у Мадриді

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Українські спортсменки стали найкращими на міжнародному турнірі в Іспанії.

Українки стали найкращими в Мадриді ФЛАУ

УкраїнськіАнна Плотіцина і Марія Килипко виграли турнір Meeting Ville de Madrid в Мадриді. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Плотіцина прийшла до фінішу першою на дистанції 60 метрів з бар'єрами і встановила особистий рекорд - 7,98 секунди, що на одну секунду швидше, ніж її минулий найкращий результат.

У стрибках з жердиною не було рівних Килипко, яка взяла висоту 4,47 метра і обійшла всіх конкуренток. При цьому українка пішла на висоту 4,62 метра, але встановити новий національний рекорд у приміщенні не вдалося.

Крім того, "срібло" у стрибках у висоту взяла Ірина Геращенко (1,89 м), а Вікторія Кащеєва стала третьою в бігу на 60 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть легендарної української легкоатлетки Надії Олізаренко.