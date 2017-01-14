Українка Джима увійшла в топ-10 заліку Кубка світу з біатлону

Юлія Джима показала хороший результат у Рупольдінгу.
Цей результат дозволив їй на одне очко випередити норвежку Марте Олсбу і увійти в десятку найсильніших біатлоністок планети в поточному сезоні. Це найкращий результат серед українок, а ближче всіх з співвітчизниць до неї знаходиться Олена Підгрушна, яка йде 23-ю. Варто відзначити, що у Кубок світу повернулася Валя Семеренко, якій вже вдалося набрати 11 очок і розташуватися на 76-й позиції.
Кубок світу. Особистий залік, жінки
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7. Жюстін Бреза (Франція) — 328
8. Тетяна Акімова (Росія) — 311
9. Єва Пушкарчікова (Чехія) — 307
10. Юлія Джима (Україна) — 295
11. Марте Олсбу (Норвегія) — 294
12. Анаіс Шевальє (Франція) — 282
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23. Олена Підгрушна — 185
41. Ірина Варвинець — 72
55. Анастасія Меркушина — 42
60. Юлія Журавок — 30
64. Яна Бондар — 23
76. Валя Семеренко — 11
Нагадаємо, найкращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося посісти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.biathlon.com.ua