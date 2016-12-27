Україні загрожують санкції від IAAF за нереалізацію допінг-контролю

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій звернулася до українського парламенту.
Україна не виконала перевірку необхідної кількості допінг-проб в 2016 році, а в разі повторення ситуації ФЛАУ може зіткнутися з проблемами, в тому числі недопуском легкоатлетів до міжнародних змагань.
IAAF вважає, що антидопінговий закон України не відповідає сучасним вимогам, а новий закон знаходиться на розгляді Верховної Ради. Ситуація вважається "критичною", але вона може погіршитися без гарантій повноцінного допінг-контролю.
Ситуацію прокоментував президент ФЛАУ Ігор Гоцул:
"Минулого тижня було проведено засідання підкомітету з питань фізичної культури і спорту. На ньому були розглянуті внесені депутатами поправки до проекту закону після першого читання і знайдені компроміси по тим моментам, які, нехай і потенційно, але могли б мати хоча б найменший натяк на те, щоб бути спірними. Тому ніяких перешкод для ухвалення закону у другому читанні і в цілому немає. Залишається лише включити його до порядку денного найближчої сесії і, звичайно, проголосувати "за".
Варто відзначити, що антидопінгова лабораторія в Україні не має акредитації Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).XSport.ua