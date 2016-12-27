Україні загрожують санкції від IAAF за нереалізацію допінг-контролю

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій звернулася до українського парламенту.

IAAF загрожує Україні iaaf.org

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) отримала копію листа від Міжнародної асоціації легкоатических федерацій (IAAF), яке було направлено Голові Верховної Ради України Андрію Парубію з попередженням про можливі санкції за

Україна не виконала перевірку необхідної кількості допінг-проб в 2016 році, а в разі повторення ситуації ФЛАУ може зіткнутися з проблемами, в тому числі недопуском легкоатлетів до міжнародних змагань.

IAAF вважає, що антидопінговий закон України не відповідає сучасним вимогам, а новий закон знаходиться на розгляді Верховної Ради. Ситуація вважається "критичною", але вона може погіршитися без гарантій повноцінного допінг-контролю.

Ситуацію прокоментував президент ФЛАУ Ігор Гоцул:

"Минулого тижня було проведено засідання підкомітету з питань фізичної культури і спорту. На ньому були розглянуті внесені депутатами поправки до проекту закону після першого читання і знайдені компроміси по тим моментам, які, нехай і потенційно, але могли б мати хоча б найменший натяк на те, щоб бути спірними. Тому ніяких перешкод для ухвалення закону у другому читанні і в цілому немає. Залишається лише включити його до порядку денного найближчої сесії і, звичайно, проголосувати "за".

Варто відзначити, що антидопінгова лабораторія в Україні не має акредитації Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).