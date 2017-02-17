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Українець Побережець дебютує в UFC 13 травня

17 лютого в 19:30

Дмитро Побережець дізнався дату свого першого поєдинку.

Побережец
Протистояти українцю буде Яріс Данхо
boxing-mma.com
Український дебютант UFC Дмитро Побережець свій перший бій в організації проведе 13 травня, у рамках шоу UFC 211.

Протистояти українцю буде виступаючий під прапором Німеччини уродженець Сирії Яріс Данхо. Відзначимо, що на рахунку Данхо вже вісім боїв UFC, в шести з яких він здобув перемогу.

У минулому Дмитро Побережець виступав у серіях М-1, Pro FC і Cage Warriors, зумівши здобути 24 перемоги, з яких 14 - нокаутом. Крім того, українець займався бойовим самбо та ставав призером чемпіонатів світу та Європи.

Варто відзначити, що в UFC вже виступають два уродженця України - Микита Крилов і Марина Мороз.

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Раніше боєць змішаного стилю Джуніор дос Сантос повідомив, що розраховує побити Володимира Кличка в поєдинку на рингу.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Побережець UFC Україна
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