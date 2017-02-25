Український баскетболіст Михайлюк увійшов у збірну сезону студентської ліги США

19-річний баскетболіст провів яскравий сезон в NCAA.
Українець потрапив у список 26-ти найкращих баскетболістів, які виступали на конференції Big 12.
Варто відзначити, що троє одноклубників Михайлюка увійшли в першу п'ятірку, а сам Святослав - у другу. У поточному сезоні на рахунку українця 28 матчів з середніми показниками 10 очок, 3,3 підбору і 1,5 передачі за гру.
У минулому сезоні захисник також увійшов до збірної сезону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський школяр набрав 92 очки в баскетбольному матчі.