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Український баскетболіст Михайлюк увійшов у збірну сезону студентської ліги США

25 лютого в 09:50

19-річний баскетболіст провів яскравий сезон в NCAA.

Михайлюк
Михайлюк є однією з зірок в NCAA
ESPN
Український захисник "Канзасу" Святослав Михайлюк увійшов до символічної збірної Національної студентської баскетбольної ліги США (NCAA).

Українець потрапив у список 26-ти найкращих баскетболістів, які виступали на конференції Big 12.

Варто відзначити, що троє одноклубників Михайлюка увійшли в першу п'ятірку, а сам Святослав - у другу. У поточному сезоні на рахунку українця 28 матчів з середніми показниками 10 очок, 3,3 підбору і 1,5 передачі за гру.

Михайлюк
twitter.com

У минулому сезоні захисник також увійшов до збірної сезону.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський школяр набрав 92 очки в баскетбольному матчі.

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Теги Михайлюк баскетбол США Канзас
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