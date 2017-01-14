Українець Костевич відзначився голом у дебютному матчі за польський "Лех"

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Український захисник вперше вийшов на поле в складі нової команди і зробив це вдало.

Костевич віддав гольовий пас і забив зі штрафного Sport Arena

Володимир Костевич дебютував у складі, зумівши відзначитися голом і результативною передачею в товариському поєдинку проти місцевого "Сокола" (8:0).

Український захисник провів на полі весь матч, а на 26-й хвилині віддав гольову передачу, після чого зумів реалізувати удар зі штрафного на 67-й хвилині.

За інформацією Tribuna.com, львівські "Карпати" отримали за свого вихованця близько 300 тисяч євро, але ця сума може збільшитися за рахунок бонусів.

Нагадаємо, раніше не менш вдало у складі турецького "Фенербахче" дебютував півзахисник збірної України Олександр Караваєв.