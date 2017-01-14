Українець Костевич відзначився голом у дебютному матчі за польський "Лех"

Український захисник вперше вийшов на поле в складі нової команди і зробив це вдало.
Український захисник провів на полі весь матч, а на 26-й хвилині віддав гольову передачу, після чого зумів реалізувати удар зі штрафного на 67-й хвилині.
За інформацією Tribuna.com, львівські "Карпати" отримали за свого вихованця близько 300 тисяч євро, але ця сума може збільшитися за рахунок бонусів.
Нагадаємо, раніше не менш вдало у складі турецького "Фенербахче" дебютував півзахисник збірної України Олександр Караваєв.Tribuna.com