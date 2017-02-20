Українець Гладир виграв Кубок Франції з баскетболу і став MVP фіналу

При цьому захисник став найкращим гравцем фіналу.

Гладир приніс "Монако" перемогу у фіналі twitter.com

, який виступає за "Монако", разом з командою завоював Кубок Франції і став найкращим гравцем фіналу турніру.

Суперником "Монако" був ліонський АСВЕЛ, а поєдинок складався не на користь команди Гладира. Перша чверть була програна з рахунком 19:28, а вперше вийти вперед "Монако" вдалося лише в четвертій чверті, коли і заявив про себе українець.

Сергій Гладир провів на паркеті 16 хвилин, за які набрав 22 очки, з яких 17 - в останній чверті. Цей ривок українського захисника приніс "Монако" перемогу з рахунком 95:91, а Гладыру - звання MVP фіналу.

Варто зазначити, що Сергій Гладир є однією з помітних фігур чемпіонату Франції, а в грудні гравець був запрошений на "Матч всіх зірок" турніру.

Нагадаємо, в січні українець Кирило Фесенко увійшов у збірну туру баскетбольної Ліги чемпіонів.