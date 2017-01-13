Українці зіграють з першими ракетками світу на Australian Open

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Українські тенісисти отримали суперників на першому в сезоні турнірі Великого шолома.

Українцям не пощастило з жеребкуванням btu.org.ua

У Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії, що пройде з 16 по 29 січня. Українці вже в першому раунді зіграють з лідерами світового рейтингу.

Найскладніші суперники дісталися Іллі Марченку і Лесі Цуренко. Марченко зіграє з британцем Енді Марреєм, який посідає першу сходинку світового рейтингу. Цуренко також вийде на корт проти першої ракетки жіночого тенісу - німкені Анжелік Кербер.

Всі пари з українськими тенісистами на Australian Open-2017:

Олександр Долгополов (Україна) - Борна Чоріч (Хорватія)

Ілля Марченко (Україна) - Енді Маррей (Великобританія, 1)

Еліна Світоліна (Україна, 11) - Галина Воскобоєва (Казахстан)

Леся Цуренко (Україна) - Анжелік Кербер (Німеччина)

Катерина Бондаренко (Україна) - Каролін Гарсія (Франція, 21)

Катерина Козлова (Україна) - Вінус Вільямс (США, 13).

Нагадаємо, Еліна Світоліна отримала рекордний серед українок посів на Australian Open.