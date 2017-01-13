Українці зіграють з першими ракетками світу на Australian Open

Українські тенісисти отримали суперників на першому в сезоні турнірі Великого шолома.
Найскладніші суперники дісталися Іллі Марченку і Лесі Цуренко. Марченко зіграє з британцем Енді Марреєм, який посідає першу сходинку світового рейтингу. Цуренко також вийде на корт проти першої ракетки жіночого тенісу - німкені Анжелік Кербер.
Всі пари з українськими тенісистами на Australian Open-2017:
Олександр Долгополов (Україна) - Борна Чоріч (Хорватія)
Ілля Марченко (Україна) - Енді Маррей (Великобританія, 1)
Еліна Світоліна (Україна, 11) - Галина Воскобоєва (Казахстан)
Леся Цуренко (Україна) - Анжелік Кербер (Німеччина)
Катерина Бондаренко (Україна) - Каролін Гарсія (Франція, 21)
Катерина Козлова (Україна) - Вінус Вільямс (США, 13).
Нагадаємо, Еліна Світоліна отримала рекордний серед українок посів на Australian Open.DT.UA