Україна зіграє з Німеччиною у плей-офф Світової групи Кубка Федерації

Українські тенісистки отримали своїх наступних суперниць.

Українок чекає зустріч з німкенями Sport Arena

Сьогодні, 14 лютого, за підсумками жеребкування визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у плей-офф Світової групи. Підопічні Михайла Філіми зіграють зі збірною Німеччини.

Поєдинки плей-офф намічено на 22-23 квітня. Варто відзначити, що збірна Німеччини двічі вигравала Кубок Федерації (1987, 1992), а у складі німецької команди головною зіркою є друга ракетка світу Анжелік Кербер, яка в минулому матчі проти збірної США (0:4) участі не брала.

Результати жеребкування:

Франція - Іспанія

Росія - Бельгія

Німеччина Україна

Словаччина - Нідерланди

Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.