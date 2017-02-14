Україна зіграє з Німеччиною у плей-офф Світової групи Кубка Федерації

Українські тенісистки отримали своїх наступних суперниць.
Поєдинки плей-офф намічено на 22-23 квітня. Варто відзначити, що збірна Німеччини двічі вигравала Кубок Федерації (1987, 1992), а у складі німецької команди головною зіркою є друга ракетка світу Анжелік Кербер, яка в минулому матчі проти збірної США (0:4) участі не брала.
Результати жеребкування:
Франція - Іспанія
Росія - Бельгія
Німеччина Україна
Словаччина - Нідерланди
Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.DT.UA