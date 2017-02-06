Удар Світоліної визнаний найкращим у фіналі Taiwan Open

Українка показала найкраще завершення розіграшу в поєдинку за титул.

Світоліна зробила найкрасивіший удар фіналу womenstennisblog.com

Прес-служба WTA назвала удар у виконанні українки Еліни Світоліної найкращим завершенням розіграшу у фіналі 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї, який найсильніша тенісистка України

"Щось неймовірне. Я і не могла мріяти, що вийду у фінал, так як чвертьфінал вийшов дуже важким. Рада тому рівню тенісу, який показала сьогодні. Весь тиждень отримувала задоволення від підтримки на трибунах. Глядачі допомагали мені грати краще і краще. Спасибі моїй команді, яка щодня робить важку роботу. Фанати були неймовірні, їх підтримка для мене особлива. Коли я стикалася з труднощами, вони стояли за мною і допомогли вигравати. Сподіваюся, в наступному році знову побачу вас, приїхавши захищати титул", - сказала Світоліна після матчу.

Нагадаємо, у вирішальному матчі уродженка Одеси зустрічалася з китаянкою Шуай Пен. Фінал тривав 1 годину 9 хвилин, а перемога далася Світоліній у двох сетах досить легко - 6:3, 6:2. За свій п'ятий титул в кар'єрі Світоліна отримає 43,000 доларів призових і 280 рейтингових очок.