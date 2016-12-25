Тренер "Барселони" Енріке - самий високооплачуваний в Європі

Представників українського чемпіонату в топ-10 за рівнем зарплати немає.
Перше місце в списку на континенті зайняв наставник каталонської "Барселони" Луїс Енріке, який отримує близько 1,56 мільйона євро в місяць з вирахуванням податків. Другим став Пеп Гвардіола, який в минулому успішно тренував "Барселону" і "Баварію", але тепер працює в "Манчестер Сіті" - один з найбагатших англійських клубів платить іспанському фахівцю 1,48 мільйона євро.
Трійку замкнув португалець Жозе Моуріньо з "Манчестер Юнайтед" - 1,36 мільйона євро.
Топ-10 тренерів Європи за рівнем зарплати:
1. Луїс Енріке ("Барселона") - 1,56 млн євро
2. Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") - 1,48 млн євро
3. Жозе Моуріньо (МЮ) - 1,36 млн євро
4. Карло Анчелотті ("Баварія") - 1 млн євро
5. Арсен Венгер ("Арсенал") - 820 тисяч євро
6. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 770 тисяч євро
7. Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 692 тисячі євро
8. Антоніо Конте ("Челсі") - 641 тисяча євро
9. Зінедін Зідан ("Реал") - 449 тисяч євро
10. Унаї Емері (ПСЖ) - 420 тисяч євро.
Нагадаємо, у вересні наставник київського "Динамо" Сергій Ребров був включений до символічної збірної найкращих тренерів Європи, які в минулому були відомими футболістами.lequipe.fr