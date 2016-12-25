Тренер "Барселони" Енріке - самий високооплачуваний в Європі

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Представників українського чемпіонату в топ-10 за рівнем зарплати немає.

Енріке отримує більше за всіх у європейському футболі Barcelona FC

Французька газета L'equipe опублікувала рейтингв європейському футболі.

Перше місце в списку на континенті зайняв наставник каталонської "Барселони" Луїс Енріке, який отримує близько 1,56 мільйона євро в місяць з вирахуванням податків. Другим став Пеп Гвардіола, який в минулому успішно тренував "Барселону" і "Баварію", але тепер працює в "Манчестер Сіті" - один з найбагатших англійських клубів платить іспанському фахівцю 1,48 мільйона євро.

Трійку замкнув португалець Жозе Моуріньо з "Манчестер Юнайтед" - 1,36 мільйона євро.

Топ-10 тренерів Європи за рівнем зарплати:

1. Луїс Енріке ("Барселона") - 1,56 млн євро

2. Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") - 1,48 млн євро

3. Жозе Моуріньо (МЮ) - 1,36 млн євро

4. Карло Анчелотті ("Баварія") - 1 млн євро

5. Арсен Венгер ("Арсенал") - 820 тисяч євро

6. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") - 770 тисяч євро

7. Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 692 тисячі євро

8. Антоніо Конте ("Челсі") - 641 тисяча євро

9. Зінедін Зідан ("Реал") - 449 тисяч євро

10. Унаї Емері (ПСЖ) - 420 тисяч євро.

Нагадаємо, у вересні наставник київського "Динамо" Сергій Ребров був включений до символічної збірної найкращих тренерів Європи, які в минулому були відомими футболістами.