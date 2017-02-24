Світоліна вийшла у фінал турніру в Дубаї

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Українка в третій раз поспіль обіграла Анжелік Кербер.

Світоліна обіграла другу ракетку світу btu.org.ua

Перша ракетка Українивийшла у фінал турніру WTA категорії Premier 5 в Дубаї, обігравши в півфіналі німкеню Анжелік Кербер, що займає друге місце в рейтингу WTA, з рахунком 6:3, 7:6.

За час матчу, який тривав 1 годину 43 хвилини, Світоліна виконала 5 ейсів, допустив три подвійні помилки і реалізувала 7 з 15 брейк-поінтів. Кербер в цьому поєдинку навиліт не подавала, 8 разів помилилася при введенні м'яча в гру і 5 разів взяла подачу українки.

Зазначимо, що це вже другий фінал для Світоліної в 2017 році – менше місяця тому вона виграла турнір на Тайвані.

Українка в третій раз поспіль обіграла Кербер. Попередні дві перемоги відбулися у 2017 році в Брісбені і в 2016 в Пекіні. Загалом, рахунок очних зустрічей між Кербер і Світоліної зрівнявся – 5:5.

У фіналі турніру в Дубаї Світоліна зіграє проти Каролін Возняцкі, яка напередодні обіграла латвійку Анастасію Севастову.

Раніше Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонській гонки WTA.